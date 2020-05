O hračkách

Kedysi mávalo dieťa jednu obľúbenú bábiku. Vymyslelo jej pekné meno, oblieklo ju do čistých šatočiek, zaplietlo dva vrkoče a potom sa od nej nehlo ani na pol kroka.

V noci s ňou spávalo, cez deň sa s ňou hralo, počas jedla ju malo usadenú na kolenách a vo vani vždy sedelo oproti nej. Bola to bytosť, ktorá mala opantanú časť detského srdca aj duše.

Teraz majú deti hračiek na kilá. Rôznych veľkostí a tvarov, od výmyslu sveta. A keď vravím rôznych farieb, myslím tým naozaj farby rôzne, ba až bizarné. Niekedy má človek problém určiť živočíšny druh. Krikľavoružové stvorenie so špicatými ušami a okrúhlym čumáčikom. Žeby mačka? Ťažko povedať. Môžme sa s drobcom dohodnúť, že ju takto budeme volať a potom začať vymýšľať múdre odpovede na otázku, prečo ružovú mačku na ulici nikdy nestretneme. Takisto ako zelenú opicu a modrého psíka. Možno je jednoduchšie kúpiť mačku hnedú, celkom obyčajnú, teda ak takú v hračkárstve vôbec nájdeme.

Bude v tom marketing. Výrazné farby zrejme detskú pozornosť upútajú lepšie ako farby prirodzené, bežne sa vyskytujúce v okolitom svete. Takisto ako všetky tie svietiace, pískajúce, vyhrávajúce a blikajúce zariadenia. Malého človiečika zabavia bez väčšej námahy jeho či rodiča. A to je predsa win-win situácia, či?

My sme sa však rozhodli prežiť prvý Emkin rok bez akýchkoľvek hračiek na baterky. Žiadne preblikávania či chytľavo otravné melódie. Pekne krásne sa musí naučiť hrať s obyčajnými hrkálkami, knižkami a bábikami. A predstavte si, ona to dokáže. Pätnásť minút listovať v knižke či hádzať kocky do domčeka s okienkami. Učí sa trpezlivosti a sústredeniu. Ovládanie dotykových obrazoviek, youtubeu a instagramu je pre ňu naordinované až v oveľa vyššom veku.

Takisto sme chceli zaviesť pravidlo radšej menej ako viac. Nech má každá hračka nejakú pointu, prínos pre Emkin zdravý vývin, nech má ku každej hračke nejaký vzťah. Aby v dvoch rokoch neskončila zavalená dvanástimi plyšovými medveďmi a sedemnástimi bábikami, o ktorých ani sama netuší, že tam kdesi vylihujú.

Takéto pravidlo sa síce ľahko vymyslí, ale ťažšie dodržuje. Keď má dieťa po určitom čase všetky svoje hračky také preskúmané, že už ich len znudene obchádza a vymýšľa aké huncúctvo vyviesť, priam to láka kúpiť mu niečo nové, čo aspoň na chvíľu opäť zaujme jeho pozornosť. Hlavne keď sa na nás hračky valia odvšadiaľ, sú veľmi lacné a veľmi roztomilé. Treba však mať na pamäti, že každá nová hračka sa po chvíli stane obkukanou, zapadne medzi ostatné a kolobeh kupovania môže pokračovať. Riešením môže byť hračky dávkovať postupne, občas niektoré schovať a znova vytiahnuť a dieťa sa z nich teší rovnako ako z najnovšej vychytávky z Dráčika. Okrem toho, aj obyčajná stará bábika sa dokáže s pomocou rodiča naučiť nové triky, ožiť, zažívať rôzne dobrodružstvá a zatiahnuť dieťa do víru hry.

Nutkanie kupovať nové hračky musím potláčať takisto vždy, keď prídeme zo stretnutia s inými deťmi. Emka sa totiž vždy nádherne zahrá s cudzími hračkami, až to vyzerá, že ak by sme také mali doma aj my, už nikdy by sa nenudila. Musím mať na pamäti, že sa s nimi tak krásne hrá práve preto, že ich doma nemáme. Cudzie je vždy atraktívnejšie ako vlastné.

Tak ako je atraktívnejšie aj to, čo používajú dospeláci. Darmo pred malou šermujem nádherným plyšovým zajacom, keď ona si robí zálusk na škrabku, ktorou som pred chvíľou čistila zemiaky. Ešteže máme v šuflíku aj kopec bezpečných kuchynských potrieb, napríklad varešky a sitká, ktoré jej môžem v prípade núdze podať. To by ste mali vidieť ten blažený pohľad.

Najlepšími hračkami sú veci celkom obyčajné. Emka od mala milovala schovávanie pod látkovú plienku, prvýkrát sa na bruško otočila za utierkami na zadok, pravidelne sa plazievala za papučami a na nohy sa jeden z prvých razov postavila za zipsom. Takže nové hračky kupovať vlastne vôbec netreba.

Ešte o tom presvedčiť aj starých rodičov a iných príbuzných. Niektorí sa veľkosťou hračky snažia znázorniť veľkosť svojej lásky a iní podľa vlastných slov nakupujú nových členov plyšového zvieracieho gangu, pre radosť svoju, nie Emkinu.

Jedno je však isté. Bez ohľadu na to, aký názor máte na množstvo a druh hračiek, od chvíle keď sa vo vašej domácnosti zjaví dieťa, budú všade. Budú vám zavadzať, budete sa o ne potkýnať a hlavne, neustále ich budete upratovať.