Spievanky, spievanky

Vrchol svojej speváckej kariéry som dosiahla vo veku osem rokov na školskom kole súťaže Zlatý slávik, kde som bez výraznejšej pozitívnej odozvy predviedla pesničku Bola raz malá hviezdička.

Odvtedy som spievala len pri naozaj špeciálnych príležitostiach, akými sú svadby, oslavy Nového roka a veľké rodinné oslavy, ktorých spoločným menovateľom je pridružené popíjanie alkoholu.

Ani som nevedela, o koľko mojím nespievaním prichádzam. Je vedecky dokázané, že spievanie zlepšuje kvalitu života a zdravia. Podporuje funkciu pľúc aj imunitu, posilňuje brušné a tvárové svaly, zlepšuje držanie tela a samozrejme vyvoláva dobrú náladu a znižuje stres.

Vedecké štúdie však nie sú dôvodom, prečo za posledných sedem mesiacov spievam každý deň.

Bola noc, ja som ubolená pochodovala po izbe v pôrodnici, v náručí držiac ten malý bezbranný a veľmi ukričaný balíček. Plienka vymenená, bruško plné a predsa plakala. Dlho a bez prestávky. Skúšala som hojdanie, natriasanie, ššškanie, zavinovačku aj dudlík. Nič nepomáhalo. A tak som sa poriadne poobzerala, či v izbe naozaj okrem nás dvoch nikto iný nie je a tichým roztraseným hlasom spustila jedinú uspávanku, ktorá mi v tom predvianočnom období napadla - Búvaj dieťa krásne. Netvrdím, že dieťa v momente zaspalo. Ale po niekoľkých kolách tejto koledy sa upokojilo nielen ono ale aj ja.

Zistila som, že uspávanky v ťažkých chvíľach nekonečného plaču naozaj fungujú a aj keď nie vždy dieťa naozaj uspia, minimálne upokoja tú kôpku nervov nazývanú mamou. Taktiež som zistila, že to, že nemám rozsah tri oktávy a neladí mi to ideálne, bábätku vôbec nevadí. A vlastne ani tatinovi a ostatným v okolí - hlavne, že to funguje.

Postupne som okrem uspávaniek začala spievať aj iné pesničky. Dostali sme CD s pesničkami Zlatej brány a keď som videla ako sa naše trojmesačné bábo škerí pri tých radostných melódiach, stala sa zo spievania naša každodenná rutina. Na začiatku sa jej najviac páčila pieseň Červený kácheľ, biela pec. Naopak pri V hlbokej doline sa občas ľútostivo rozplakala, zrejme vytušila závažnosť popisovanej situácie.

Momentálne piesne okrem každodenného potešenia využívame aj ako prvú pomoc v rôznych krízových situáciach. Keď je dieťa unavené, ale chceme ho ešte udržať chvíľu bdelé, keď sa rozplače pri cestovaní autom, keď potrebujeme odpútať pozornosť od niečoho nepríjemného.

A hoci speváčka zo mňa nikdy nebude, spievanie mi zase robí radosť, ako keď som bola v ôsmich rokoch na celoškolskej súťaži. Už to ani zďaleka nerobím len pre Emku. Vidím, že blahodárne účinky spevu nie sú len mýtom z vedeckých kruhov a preto si pokojne z plného hrdla zanôtim aj keď Emka nepočúva.