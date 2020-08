„To máte chlapčeka?“ pýta sa ma s istotou v hlase starý pán v obchode. „Nie, dievčatko,“ odpovedám s úsmevom. Už som si akosi zvykla, že väčšina neznámych si o Emke myslí, že je chlapec.

„Ale nehovorte,“ krúti ten hlavou, „veď má modrý kočík...“

„Tmavomodrý námornícky, to je taký neutrálny,“ oponujem.

Vyzerá, že deduška som nepresvedčila.

„To sa tam hore asi pomýlili, to mal byť na sto percent chlapec.“

Vzdávam tento slovný boj, rozlúčim sa s pánom a vytlačím kočík von z obchodu.

Cestou rozmýšľam, prečo všetci automaticky predpokladajú, že dieťa, čo na sebe nemá oblečené nič ružové, musí byť chlapec. Pravdou je, že im to nemôžem zazlievať. Pri hádaní pohlavia majú päťdesiat-percentnú šancu na úspech a nie je to ľahká úloha. Malé dievčatká majú tváričku nerozoznateľnú od malých chlapcov, namiesto vláskov akési páperičko, nechty si nelakujú, makeup nepoužívajú a ani prsia a guľatý zadok nemajú. Čoho sa teda chytiť? Prvou stopou môžu byť náušnice, lenže tie sa pod čapičkou hľadajú ťažko. Jednoduchšie je rýchlym nenápadným pohľadom prehliadnuť oblečenie a ak zazriete ružovú, máte vyhraté, správna odpoveď je zaručená. Naopak bez ružovej sa zvyšuje pravdepodobnosť, že zažiarite vyslovením slova chlapec.

Ale prečo to tak je? Spomenula som si na blog, ktorý som kedysi čítala (https://evameszarosova.blog.sme.sk/c/487306/o-zrode-ruzovo-modreho-detstva.html). Autorka popisovala históriu vzniku ružovo-modrej mánie. Predstavte si, že ešte na konci devätnásteho storočia nosili rovnako malí chlapci ako aj dievčatá volánikové biele šaty a to až do veku šiestich až siedmich rokov, kedy ich aj prvýkrát ostrihali. Neskôr, v roku 1918, dokonca v jednom americkom časopise vyšiel článok, ktorý odporúčal modrú pre dievčatá a ružovú pre chlapcov, teda celkom naopak ako je to dnes. Ružová pre dievčatá a modrá pre chlapcov prišla do módy až v 40-tych rokoch 20-teho storočia a tento trend na sile nabral v 80-tych rokoch, keď sa zlepšila prenatálna diagnostika, teda rodičia dopredu vedeli pohlavie dieťaťa a mohli starostlivo nakúpiť výbavičku v tej správnej farbe. A čo je lepší marketingový ťah, ako presvedčiť rodičov, že pre svoje druhé dieťa - syna, potrebujú nakúpiť veci úplne nové a odlišné od tých, ktoré majú v skrini po prvorodenej dcére?

Musím sa priznať, že na „oficiálne“ fotky aj my dodržujeme módne zásady a malú Emíliu navliekame do roztomilých šatočiek, na hlavu jej nasadíme čelenku s kvetinkami a ak máme možnosť celý outfit obzvláštniť ružovým doplnkom, bez váhania tak spravíme. To je však asi jediná príležitosť, keď Emka vyzerá ako „ozajstné“ dievčatko. Inak preferujeme obyčajné body a tepláky. Viem, že pre krásu sa vraj má trpieť, no plaziť sa po dlážke v šatoch, ktoré sa neustále vyhŕňajú, zavadzajú a ťahajú by som nenútila ani najväčšieho nepriateľa. Okrem toho, veď predsa aj tepláky v dnešnej dobe zoženiete v krásnych dievčenských farbách a vzoroch. Teda..., nie že by sme také Emke kupovali.

Keď si spočítate, koľkokrát si dieťa stihne obliecť určitý kúsok zo svojho šatníka, predtým než z neho vyrastie, dostanete sa k veľmi malému číslu. Ak nechcete byť úplným neekologickým a neekonomickým barbarom, je najrozumnejšie detské oblečenie skladovať a pri najbližšej príležitosti posunúť inému drobcovi. Aj preto majú deti, ktoré sa do rodiny narodia druhé v poradí, často smolu, že veľa vecí dedia. Niekedy sa potom stane, že chlapci spia v pyžamku s princeznou a dievčatá majú tmavomodré mikiny s traktorom.

My sme sa k tomuto problému postavili z úplne opačnej strany. Preventívne kupujeme Emke veci neutrálne, ba niekedy až chlapčenské, aby sme v prípade, že raz bude mať bračeka, mali všetko nachystané v rodovo akceptovateľných farbách a strihoch. Najväčšia sranda bude, ak budeme mať samé dcéry.

Každopádne mániu ružovej pre dievčatá zaryto bojkotujeme a spokojne sa potľapkávame po pleciach za to, ako dobre nám ide boj s povrchnými trendmi. Bodaj by aj nešiel, keď sa Emka do našich módnych rozhodnutí zatiaľ nestará.

Uvidíme, ako dopadneme, keď sa dostane do kolektívu a uvedomí si, že jediné, čo potrebuje k šťastiu, je ružové tričko s flitrami a jednorožcom.