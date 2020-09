O mojom živote s kočíkom

Keď sa vydám do ulíc s kočíkom, má to nejednu výhodu.Pochopiteľne, tou hlavnou je, že odveziem dieťa tam, kam potrebujem a môžem byť spokojná, že som mu zabezpečila pobyt na čerstvom vzduchu a plnohodnotný spánok.

To však nie je ani zďaleka všetko.

Keď ľudia vidia kočík, väčšinou sú stelesnením ochoty a ohľaduplnosti. Vo vchode mi susedia otvárajú dvere, inokedy sa radi vydajú pešo po schodoch, len aby mi mohli prenechať výťah. Keď sa blížim k prechodu pre chodcov, autá ako pod nejakým nepochopiteľným kúzlom v momente zastavujú. Minule som bojovala so schodmi v nákupnom centre a ani som nestihla zapnúť mozog a vymyslieť správnu stratégiu, už pri mne stál silný, pomôcť pripravený, pán.

Keď už sme v tom nákupnom centre, poviem vám, aj pri nakupovaní má kočík výhodu. Nemusím si brať nákupný vozík, veci poukladám okolo bábätka. Pravdaže, musím dávať pozor, aby mi ich maličká nepovyhadzovala na zem alebo nezničila ešte predtým, než za ne vôbec zaplatím. Takisto platenie často prebieha nadštandardne, lebo aj v rade sa občas nájde niekto ochotný pustiť nás dopredu. Hlavne ak Emka spustí nespokojný nárek nad neprimeranou dĺžkou radu. A po zaplatení nemusím nákup ťahať v ťažkých taškách, jednoducho všetko poukladám do veľkého skladovacieho priestoru pod vaničkou kočíka. Ten v spojení s taškou zavesenou na rúčke kočíka ma úplne odnaučil od nosenia kabeliek či ruksakov. Aspoň takto si šetrím chrbát.

Kočík má mnohé využitia aj pri dovolenkovaní. Nemyslím teraz materskú dovolenku, ale napríklad víkend u starých rodičov alebo v horách. I keď niekam cestujeme hoci len na jednu noc, vecí máme akoby sme šli na mesiac. A vtedy je veľkou pomocou, keď pri odchode z bytu všetky tašky naukladáme do kočíka a priam zázračne ich na jedenkrát naložíme do auta. Kočík však svoju úlohu hrá aj priamo v mieste pobytu. Ak tam nie je k dispozícii detská postieľka, vanička z neho ju bez problémov nahradí. Športová časť zas poslúži ako stolička na kŕmenie.

Pri kočíkovaní sa príbuzní môžu pochváliť novým prírastkom do rodiny a nechať rodičom na chvíľu vydýchnuť. Je to činnosť, ktorú zvládnu asi všetci. Dieťa pri nej väčšinou zaspí, to znamená neplače a nespôsobuje ochotnému opatrovníkovi nepríjemné pocity, že sa oň zle stará. Navyše, o kočík sa skvelo opiera. Prastará mama bude určite rada, že sa môže po dedine popromenádovať bez palíc, štýlovo sa opierajúc o kočík s roztomilým dieťaťom.

Ale kočíkovanie nemusí byť len aktivita nenáročná a nudná. S kočíkom sa dá cvičiť, behať alebo hoci len tlačiť ho svižným tempom hore kopcom. Takýto tréning hravo predčí hodiny strávené v posilňovni. A svalovicu budete mať na svaloch, ktoré dovtedy na vašom tele prebývali bez toho, aby ste o nich vôbec vedeli.

Takže ak ste sa nejakou zhodou okolností ocitli na ulici tlačiac kočík s dieťaťom, nezúfajte a skúste sa na celú situáciu pozrieť z tej druhej, pozitívnej stránky.