Prvé poloslová

S bábätkom sa úplne samozrejme a prirodzene začínate rozprávať hneď po narodení. Popisujete mu, čo sa chystáte robiť, predmety okolo ktorých prechádzate, pocity, ktoré práve zažívate.

A hoci prvých niekoľko mesiacov to vyzerá, že dieťatku je to úplne šumafuk a že ho aj tak najviac zaujíma ocumľávanie vlastnej pästičky, robíte to stále a dookola. Až vás raz prekvapí nenápadný náznak toho, že bábätko veľmi dobre rozumie, čo mu to celý deň vykladáte. A potom vás jedného dňa ohúri prvým skutočným slovom.

Prvé Emíliine slovo nie je celkom jednoznačné. Ak trochu privrieme oči a povolíme štipku fantázie, môžme pripustiť, že ho vyslovila už okolo veku ôsmich mesiacov. Teda aspoň podľa babky a deda, ktorí nám ju po celodennom varovaní vracali s novým zistením, že vraj maličká počas listovania knižky hovorí „Kde je?“ a chce aby jej ukázali sovu s veľkými hlbokými očami. Nebola som si celkom istá, či si tento poloblábot -poloslovo zaslúži taký významný titul, akým je prvé slovo. Nechcela som z malej Emky, pod vplyvom láskavej materskej neobjektivity, neprávom robiť malého génia. Ale pravdou bolo, že niečo, čo znelo ako „Kde je?“ používala odvtedy pravidelne, väčšinou aj v správnom kontexte.

Repertoár zvukov, ktoré by sme mohli zaradiť do kategórie prvých slov sa postupne zväčšoval. Veľmi rýchlo sa naučila, že ten sympatický veselý fešák, s ktorým sa parádne hrá a ktorý sa v pravidelných časoch večer pred spaním zjavuje vo dverách sa volá Tato. Odvtedy ho nevítala už len vzrušeným búchaním nožičkami po podlahe ale aj opakovaným volaním jeho mena.

Okrem tata má Emka aj ďalších obľúbených ľudí, ktorých mená sa chcela rýchlo naučiť. Babku a babičku volá baba a so slovom dedo veľmi odhodlane bojuje. A čo mama? Hovorí sa, že počas prvého roku si dieťa neuvedomuje, že ono a matka sú dve odlišné osoby a podľa toho, ako často ma Emka (ne)oslovuje, to vyzerá byť pravda. Slovo mama síce používa, ale vždy pred jedením a myslí tým „mňam, mňam“. Čo sa týka mňa, chvíľku ma volala „búúú“. Áno, bú ako krava. Snažím sa nebrať si to osobne a verím, že je to preto, že som vtedy nosila pyžamo s obrázkom kravičky.

Nielen kravička zaujala Emíliu natoľko, že pri každom stretnutí s ňou rozrušene zrýchlila dych a dookola hrdo prízvukovala, že tuší, ako sa ten tvor volá. Niečo podobné sa dialo aj pri každom psíkovi, ktorý prešiel okolo kočíka („hav“), či aute ticho odpočívajúcom na parkovisku („bŕŕrm“). Okrem toho sa z Emky stala odborníčka na vyhľadávanie lámp („pa“) a hodín, pri ktorých jej nadšenie občas pripominalo ľahší tetanický záchvat („Tita, tita“). Nezanevrela ani na svoju prvú kamarátku bábu („bába“), ružové plyšové ťažko druhovo zaraditeľné zviera, ktoré sme pracovne nazvali mačkou („mňáááu“) a postupne sa svojou detskou rečou učila pomenovávať rôzne zvieratká v obrázkovej knižke (sovu, leva, líšku, či húsku).

Novú zbraň k rozširovaniu slovnej zásoby Emka získala v momente, keď sa naučila ukazovať prstom. Odvtedy takmer všetok voľný čas využíva na oduševnelé ukazovanie z predmetu na predmet spojené s nástojčivým „to!“, ktoré nás núti pomenuvávať jej všetko, čo ju práve zaujme. Neustále a dookola. Pri pohľade na jej malú tváričku je vidieť ako starostlivo si novozistené slovíčka ukladá do pamäti. Potom s veľkou trpezlivosťou špúli pery, snaží sa jazyk uložiť do tej správnej polohy a dúfa, že z jej malých ústočiek vyjde ten správny zvuk.

Samozrejme, že slová ako zips, dvere, či svetrík sú pre ňu ešte priťažké, ale keď raz zvládne techniku vyslovovania potrebných písmenok, budú na ňu čakať pripravené v jednom zo šuflíčkov v jej mozgu. Ktovie, možno nás potom ohúri frázami hodnými skúseného dospeláka.