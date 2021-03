Čo všetko je matka ochotná kúpiť pre dobro svojho dieťaťa

Keď kedysi moja mama s veľkým bruchom a opuchnutými nohami vošla do obchodu s výbavou pre deti, mohla si vyberať z dvoch druhov kočíkov, niekoľkých veľmi podobných vaničiek a z pár farieb toho istého strihu oblečenia.

O dvadsaťpäť rokov neskôr som sa v podobnom obchode ocitla aj ja. Podobný bol v tom, že v ňom predávali detské veci, rozdiel bol v množstve možností, z ktorých som si mohla vyberať. Namiesto radosti z ohromného množstva ponúkaného tovaru, ma prepadol pocit bezradnosti.

„Prosím vás, aký je rozdiel medzi týmito kočíkmi?“ pýtam sa pani predavačky.

Doteraz som s kočíkmi veľa skúseností nemala. Jedným okom som vnímala ich prítomnosť v uliciach, no aké kritéria má správny kočík spĺňať, to som naozaj netušila.

Predavačka mykne plecom a povie: „Pravdupovediac, všetky sú takmer rovnaké. Záleží len na tom, aký štýl preferujete.“

Keďže osobný pohovor s odborníkom mi v procese rozhodovania príliš nepomohol, budem musieť využiť múdre rady a diskusie skúsených mamičiek na internete.

No aj tu sa názory na jednotlivé značky a druhy líšia. Jeden človek o danom produkte skladá oslavné básne, druhý ho haní vulgarizmami. To nekonečné množstvo možností ma úplne paralyzuje, do noci googlim a porovnávam, neschopná spraviť konečné rozhodnutie. Mám pocit, že nech si vyberiem akokoľvek, nikdy si nebudem istá, či som sa rozhodla správne.

Okrem toho, na moje prekvapenie do výbavy pre novorodenca okrem ľahko predvídateľných položiek ako kočík, postieľka, perinka a vanička, patria aj mnohé iné, o čosi nezvyčajnejšie položky. Monitory dychu a tepu, baby vysielačky, hojdátka, hniezda, ulitky, medvedíky vydávajúce biely šum, kolotoče nad postieľku hrajúce Mozarta. A každý z týchto predmetov je podľa predajcu ďalším dôkazom vašej lásky k dieťaťu.

Tuším, že nie všetky tieto produkty sú pre novorodenca skutočne potrebné. Tuším, že ako neskúsená budúca matka som ľahkou obeťou marketingových trikov, perfektný ľahko ovplyvniteľný potencionálny kupca.

Ako prvorodička sa rútim do celkom novej, úplne nepoznanej životnej situácie. Neviem, čo od nej očakávať, neviem, či a ako ju budem zvládať. Chcem však chrániť svoje dieťa a byť mu tou najlepšou matkou na svete a preto som odhodlaná zaplatiť koľko bude treba a nakúpiť všetko potrebné. Keď reklama zaútočí na hodnoty ako zdravie, bezpečnosť a šťastie bábätka, ako tehotná žena s rozkolísanými hormónmi ťažko odolávam.

Po narodení dieťaťa množstvo „nevyhnutných“ položiek pribúda. Kopec vzdelávacích hračiek, rôzne športové náčinie, knižky, všakovaké druhy topánok a oblečenia na rôzne príležitosti. Každý deň na vás vyskočí nová reklama sľubujúca produkt, ktorý z vášho dieťaťa vychová zdravého, šťastného a inteligentného človeka.

Je ľahké nechať sa tým konzumom pohltiť, pátrať po tých najrozvíjajúcejších hračkách a po oblečení z najkvalitnejších materiálov. Vytvárať si akési alibi, že ste pre svoje dieťa urobili všetko, čo ste mohli. Mať dobrý pocit, že mu zabezpečujete to najlepšie. Zapĺňať byt drahými zbytočnosťami.

A pritom by možno stačilo posadiť sa k nemu na koberec, spoločne si prečítať knihu, alebo zaspievať pesničku, ukazovať mu bežné veci, zobrať ho von. Investovať doň viac času ako peňazí. Nehľadať zázračné produkty, ktoré výchovu zvládnu za nás, ale radšej sa na túto dôležitú misiu podujať sám. A snáď sa potom za pár rokov spokojne pozerať na zdravého, šťastného a inteligentného mladého dospeláka, skoro ako vystrihnutého z reklamy.